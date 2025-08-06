Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda, güvenlik birimlerinin faaliyetleri değerlendirildi, terör ve asayişe yönelik tedbirler ele alındı.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen asayiş çalışmaları ile terörle mücadele kapsamında alınan tedbirler değerlendirildi.
Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına, kamu düzeninin korunmasına, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı. - BAYBURT
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayburt'ta Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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