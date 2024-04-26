Bayburt'ta kaybolan 9 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayburt'ta kaybolan 9 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

Bayburt\'ta kaybolan 9 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

Bayburt'un Demirözü ilçesinde kaybolan 9 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Bir vatandaşın ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda kayıp hayvanlar, Bani Mezrası eteklerinde bulunarak sahibine eksiksiz şekilde ulaştırıldı. Ayrıca, bir haftada 5 ayrı vatandaşa ait toplam 25 büyükbaş hayvan da jandarma ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda bulunarak sahiplerine teslim edildi.

26.04.2024 00:15  Güncelleme: 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Demirözü ilçesinde kaybolan 9 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Demirözü Akyaka köyünde ikamet eden bir vatandaşın 9 adet büyükbaş hayvanı kayboldu. Tüm aramalara rağmen hayvanlarını bulamayan besici durumu jandarma ekiplerine bildirip, yardım talebinde bulundu. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, köyde arama çalışması başlattı.

Köy sakinleri ve jandarma ekiplerince kayıp hayvanlar her yerde arandı. Herhangi bir ize rastlayamayan jandarma ekipleri drone ile arama faaliyeti gerçekleştirdi. Drone ile yapılan arama sonucunda kayıp 9 büyükbaş hayvan, Bani Mezrası eteklerinde bulunarak sahibine eksiksiz şekilde ulaştırıldı.

Öte yandan bir haftada 5 ayrı vatandaşa ait toplam 25 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda bulunarak sahiplerine teslim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Demirözü, Jandarma, Bayburt, Kurtarma, Hayvanlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta kaybolan 9 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:13 Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim
00:00 Yurt genelinde çöl tozu etkisi sürüyor Meteoroloji’den 35 ile sarı kodlu uyarı Yurt genelinde çöl tozu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı
22:01 Yeniden Refah cephesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih Erbakan’ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme Yeniden Refah cephesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme
21:16 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
19:40 ABD’de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400’den fazla gözaltı var ABD'de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400'den fazla gözaltı var
00:31 Adana’da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü Adana'da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü
23:34 Kahramanmaraş’taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler Kahramanmaraş'taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
22:50 İstanbul’da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu İstanbul'da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu
21:46 Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı
20:45 Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız
19:15 Arama çalışmalarına ara verildi Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 01:32:02. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta kaybolan 9 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement