Bayburt\'ta kaybolan 9 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

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Bayburt'un Demirözü ilçesinde kaybolan 9 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Demirözü Akyaka köyünde ikamet eden bir vatandaşın 9 adet büyükbaş hayvanı kayboldu. Tüm aramalara rağmen hayvanlarını bulamayan besici durumu jandarma ekiplerine bildirip, yardım talebinde bulundu. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, köyde arama çalışması başlattı.

Köy sakinleri ve jandarma ekiplerince kayıp hayvanlar her yerde arandı. Herhangi bir ize rastlayamayan jandarma ekipleri drone ile arama faaliyeti gerçekleştirdi. Drone ile yapılan arama sonucunda kayıp 9 büyükbaş hayvan, Bani Mezrası eteklerinde bulunarak sahibine eksiksiz şekilde ulaştırıldı.

Öte yandan bir haftada 5 ayrı vatandaşa ait toplam 25 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda bulunarak sahiplerine teslim edildi. - BAYBURT