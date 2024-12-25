Bayburt\'ta Sentetik Hap Ele Geçirildi

Bayburt'ta üzerinde arama yapılan bir kişiden 6 adet sentetik hap ele geçirildi.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahıs üzerinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 6 adet sentetik hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT
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