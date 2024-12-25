Bayburt'ta Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bayburt'ta Sentetik Hap Ele Geçirildi

Bayburt\'ta Sentetik Hap Ele Geçirildi

Bayburt'ta şüpheli bir kişinin üzerinde 6 sentetik hap bulundu, adli işlem başlatıldı.

25.12.2024 08:48
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Bayburt'ta üzerinde arama yapılan bir kişiden 6 adet sentetik hap ele geçirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahıs üzerinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 6 adet sentetik hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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