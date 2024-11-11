Bayburt\'ta Tütün Kaçakçılığına Operasyon

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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 3 bin boş makaron ve 171 paket içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Konuya ilişkin 1 şahsa 5607 sayılı kanuna muhalefet suçu kapsamında adli işlem yapıldı. - BAYBURT