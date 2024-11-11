Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 3 bin boş makaron ve 171 paket içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Konuya ilişkin 1 şahsa 5607 sayılı kanuna muhalefet suçu kapsamında adli işlem yapıldı. - BAYBURT
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayburt'ta Tütün Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
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