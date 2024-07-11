Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Metanfetaminle Mücadele Eylem Planı Toplantısına Katıldı

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Samsun Valiliği koordinesinde video konferans sistemi (VKS) yöntemiyle gerçekleştirilen 'Metanfetaminle Mücadele Eylem Planı' VKS toplantısına katıldı.

Toplantıda metanfetaminle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilirken, devam ettirilecek olan uygulamalar ele alındı. Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin, uyuşturucuya geçit verilmeyeceğinin altının çizildiği toplantıda Vali Eldivan'a Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Çelik, Sağlık Hizmetleri Başkanı Sebahattin Canmemiş eşlik etti. - BAYBURT