Bayramda Mezarlıklara Akın

Bayramın ilk günü mezarlıklar ziyaretçiyle doldu

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar mezarlıkları doldurdu. Arnavutköy'de bulunan Asri Mezarlığı'da sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluğunu korumaya devam etti. Mezarlıktaki yoğunluk dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakınlarını kaybeden vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Bayram namazının hemen ardından başlayan yoğunluk mezarlıkların dolmasına neden oldu. Arnavutköy'de bulunan Boğazköy Memba Mezarlığı'da ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı mezarlıklardan oldu. Mezarlık içerisindeki yoğunluk don kamerasıyla havadan görüntülendi.