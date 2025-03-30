Bayramda Yangın Şoku

Bayram namazından dönen öğrencilere yangın şoku

Öğrencilerin kaldığı evde çıkan yangın söndürüldü

KARABÜK - Karabük'te yabancı öğrencilerin kaldığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Caddede meydana geldi. Beş katlı Karaağaç Sitesinin birinci katındaki dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

Evde yabancı öğrencilerin kaldığı ve yangının bayram namazı sırasında çıktığı öğrenildi.