Bayrampaşa'da Yangın: 2 Kadın İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Yangın: 2 Kadın İşçi Kurtarıldı

Bayrampaşa\'da Yangın: 2 Kadın İşçi Kurtarıldı

Bayrampaşa'da iplik üretiminde yangın çıktı, 2 kadın işçi itfaiye tarafından çatıda kurtarıldı.

12.03.2025 15:52
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Bayrampaşa'da iplik üretimi yapılan bir işyerinde mesai saati sırasında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Bazı işçiler kendilerini can havliyle dışarı atarken, çatıya çıkan 2 kadın işçi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Funda Sokak'taki 3 katlı iplik üretimi yapılan işyerinde saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binaya ve çevreye yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın mesai saati sırasında çıkarken, işçiler can havliyle kendilerini dışarı attı. 2 kadın işçi ise çatıya çıktı. Çatıda mahsur kalan 2 kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Ambulansın gelmesiyle birlikte dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangın nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangın kısa bir süre sonra itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangını gören Murat Vargel, "Çok şiddetli siyah duman vardı. Yangının elektrik akımından çıktığı söyleniyor. İtfaiye 2-3 dakikaya geldi. Yukarda mahsur kalan iki tane kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangından kurtarılan kadınlardan biri yangının elektrikli aletten kaynaklandığını söylemişti. Ben sorunca küçük bir kıvılcım atması dedi. Kadınlar baya bir duman yutmuşlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Yangın: 2 Kadın İşçi Kurtarıldı - Son Dakika

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