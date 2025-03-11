Belucistan'da Trene Silahlı Saldırı

Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün bir trene silahlı saldırı düzenlendiği ve yolcuları rehin aldığı belirtildi.

Pakistan'da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü, Bolan bölgesinde Ketta- Peşaver seferini yapan bir yolcu trenine silahlı saldırı düzenledi. Dokuz vagonlu trende yaklaşık 400 yolcunun bulunduğu öğrenilirken, saldırıda makinistin ve bazı yolcuların yaralandığı belirtildi.

BLA tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleri de dahil olmak üzere yolcuların rehin alındığı ifade edildi. Yerel kaynaklara göre olay yerine ulaşan güvenlik güçleri ve militanlar arasında çıkan çatışma devam ediyor. - BELUCİSTAN