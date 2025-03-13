Beton Mikseri Genç Kızı Yaraladı

Genç kız beton mikseri altında kalarak yaralandı

IĞDIR - Iğdır'da beton dökmeye çalışan beton mikseri genç kıza çarptı, yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinde yapımı devam eden Haydar Aliyev Parkı'na beton dökmeye giden 06 EIE 674 plakalı beton mikseri geri geri giderken Esmanur Ataş'a çarptı. Beton mikserinin ön lastikleri sağ ayağının üzerinde geçen genç kız yaralandı. Kazada yaya yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.