Beyaz et üreticilerine dev ceza: 1,2 milyar lira

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Rekabet Kurumu tarafından beyaz et üreticilerine yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. Uzlaşma başvurusunda bulunan 4 üreticiye 1,2 milyar lira idari para cezası uygulandı.

Rekabet Kurumu tarafından Ocak ayının sonlarında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla 10 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verilmişti. Aradan geçen süre zarfında Rekabet Kurumu beyaz et sektörünün dev firmaları hakkındaki iddialara karşı titiz bir çalışma yürüttü. Gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında 4 firma için yürütülen çalışma 4 ay sonra karara bağlandı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, firmalara ayrı ayrı soruşturma açıldığını bildirdi.

Soruşturma başlatılması sonrasında 4 firma Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddesini ihlal ettiğini kabul etti. Firmalar Rekabet Kurumuna uzlaşma başvurusunda bulundu. Gerçekleşen uzlaşma sonrasında 4 firmaya Rekabet Kurumu tarafından toplamda 1,2 milyar Türk Lirası idari para cezası kesildi.

Öte yandan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle soruşturma açılan diğer firmalara değindi. Uzlaşma süreci devam eden firmaların bulunduğunu belirten Küle, para cezalarının artabileceğinin altını çizdi. Küle, beyaz et sektöründe faaliyet sürdüren firmaları rekabete aykırı davranışlardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. - BOLU