Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt

Beyaz TV'de yayımlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Programın sunucuları Pınar Eliçe ve Didem Delen hakkında, fuhuş ve uyuşturucu kullanımı suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. İki sunucunun da kanaldaki görevlerine son verildiği iddialar arasında yer aldı.

SUNUCULAR İDDİALARI REDDETTİ

İddiaların ardından sessizliğini bozan Pınar Eliçe, kendisine yönelik suçlamaların gerçek dışı olduğunu belirterek, "Bana atılan iftiraların kimler tarafından ve neden yapıldığını açıklayacağım" ifadeleriyle yapımcıyı hedef aldı. Didem Delen ise, yaşananların bir karalama kampanyası olduğunu savunarak, söz konusu suçlamalarla ilgili Şubat ayında suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.

KANAL RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Gelişmeler üzerine Beyaz TV yönetimi, akşam saatlerinde resmi bir açıklama yayımlayarak hakkında soruşturma başlatıldığı iddialarını yalanladı. Açıklamada, sunucularla ilgili herhangi bir adli süreç bulunmadığı ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Yaşanan bu gelişmeler, programın ani şekilde sona erdirilmesiyle birlikte medyada geniş yankı uyandırdı. Taraflar arasında karşılıklı suçlamaların devam etmesi, olayın perde arkasına dair merakı da artırdı.

YAPIMCI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Söylemezsem Olmaz programının yapımcısı Bilal Özbilge ise yaptığı açıklamayla gözleri üzerine çekti. Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programının sona erdirilmesinin ardından yapımcı Bilal Özbilge, sessizliğini bozdu. Programın yayından kaldırılmasının yönetimle alınan ortak bir karar olduğunu belirten Özbilge, "Söz konusu kişiyi odamda ağırladığımda, Pınar Eliçe ve Bilal Özcan'ın da bulunduğu ortamda, Didem'le yaklaşık iki yıldır ilişki yaşadığını açıkça ifade etmiştir. Dahası, Pınar Eliçe'nin de bu ilişkiden haberdar olduğu ortaya çıkmıştır" diyerek, yaşananların perde arkasını gözler önüne serdi.