Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt - Son Dakika
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Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt

Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt
09.06.2025 10:44
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Söylemezsem Olmaz sunucuları Pınar Eliçe ve Didem Delen hakkında fuhuş ve uyuşturucu iddiaları gündeme geldi. İki sunucu da suçlamaları reddedip iftiraya uğradıklarını savundu. Kanal soruşturma iddialarını yalanladı. Yapımcı Bilal Özbilge ise Didem Delen'in evli biriyle ilişki yaşadığını ve bu ilişkiyi Pınar Eliçe'nin önünde itiraf ettiğini belirtti.

Beyaz TV'de yayımlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Programın sunucuları Pınar Eliçe ve Didem Delen hakkında, fuhuş ve uyuşturucu kullanımı suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. İki sunucunun da kanaldaki görevlerine son verildiği iddialar arasında yer aldı.

SUNUCULAR İDDİALARI REDDETTİ

İddiaların ardından sessizliğini bozan Pınar Eliçe, kendisine yönelik suçlamaların gerçek dışı olduğunu belirterek, "Bana atılan iftiraların kimler tarafından ve neden yapıldığını açıklayacağım" ifadeleriyle yapımcıyı hedef aldı. Didem Delen ise, yaşananların bir karalama kampanyası olduğunu savunarak, söz konusu suçlamalarla ilgili Şubat ayında suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.

KANAL RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Gelişmeler üzerine Beyaz TV yönetimi, akşam saatlerinde resmi bir açıklama yayımlayarak hakkında soruşturma başlatıldığı iddialarını yalanladı. Açıklamada, sunucularla ilgili herhangi bir adli süreç bulunmadığı ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Yaşanan bu gelişmeler, programın ani şekilde sona erdirilmesiyle birlikte medyada geniş yankı uyandırdı. Taraflar arasında karşılıklı suçlamaların devam etmesi, olayın perde arkasına dair merakı da artırdı.

Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt

YAPIMCI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Söylemezsem Olmaz programının yapımcısı Bilal Özbilge ise yaptığı açıklamayla gözleri üzerine çekti. Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programının sona erdirilmesinin ardından yapımcı Bilal Özbilge, sessizliğini bozdu. Programın yayından kaldırılmasının yönetimle alınan ortak bir karar olduğunu belirten Özbilge, "Söz konusu kişiyi odamda ağırladığımda, Pınar Eliçe ve Bilal Özcan'ın da bulunduğu ortamda, Didem'le yaklaşık iki yıldır ilişki yaşadığını açıkça ifade etmiştir. Dahası, Pınar Eliçe'nin de bu ilişkiden haberdar olduğu ortaya çıkmıştır" diyerek, yaşananların perde arkasını gözler önüne serdi.

3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • 145353:
    bu kanalda herşey olur, masanın altından çektiklerinizi unutmayın 70 6 Yanıtla
  • 4433875Bolu:
    Gökçek'in kanalı, gayet normal... 58 10 Yanıtla
  • Oooo:
    Sevgili Osman GÖKÇEK 40 3 Yanıtla
  • Osman3434:
    bu kesinlikle yalan değil doğru 30 13 Yanıtla
  • Osman3434:
    kesinlikle doğru böyle tiplere benziyorlar zaten neden böyle bir iftara atsınlar ki 25 4 Yanıtla
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