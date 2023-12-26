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Beyin Tümörü ile Mücadele Eden 7 Yaşındaki Olivia Taylor, Kraliçe Camilla ile Buluştu - Son Dakika
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Beyin Tümörü ile Mücadele Eden 7 Yaşındaki Olivia Taylor, Kraliçe Camilla ile Buluştu

Beyin tümörü teşhisi konulan 7 yaşındaki Olivia Taylor, Kraliçe Camilla tarafından Windsor Kalesi'nde çaya davet edildi. Sevinçten havalara uçan Olivia, Kraliçe ile buluşma fırsatı buldu. Tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan ayıcığı Corrie'yi de yanında getiren Olivia, Kraliçe için yaptığı mor renkteki yüzüğü hediye etti. Olivia'nın ailesi, Kraliçenin davetinden büyük memnuniyet duyduklarını ve bu deneyimin kızlarına moral verdiğini belirtti.

Beyin Tümörü ile Mücadele Eden 7 Yaşındaki Olivia Taylor, Kraliçe Camilla ile Buluştu
26.12.2023 - 13:50,
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Beyin tümörü ile mücadele eden 7 yaşındaki Olivia Taylor, Kraliçe Camilla tarafından özel bir çaya davet edildi. Olivia, sevinçten havalara uçarak Kraliçe ile buluştu. Kraliçe, Olivia'nın cesaretini duyunca, onu beyin tümörü tedavisi gören bu özel davete davet etti. Olivia, çayı çok sevdiğini belirtti, Kraliçe de kendi elleriyle çayını doldurdu. Aile, özel kek ve bisküvilerle donatılmış masada keyifli bir zaman geçirdi. Yarbay Oliver Plunket eşliğinde sarayın bir kısmını gezen Olivia, Kraliçe'ye mor renkte bir yüzük hediye etti. Olivia'nın ailesi, bu davetin, kızlarının zorlu tedavi sürecinde bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

25 Aralıkta Kraliçe Camilla tarafından Windsor Kalesi'nde çaya içmeye davet edilen, beyin tümörü ile mücadele eden yedi yaşında Olivia Taylor, kraliçe ile buluştuğu anda sevinçten havalara uçtu.

Kraliçe, 17 aylıkken birinci derece beyin tümörü teşhisi konulduktan sonra yaşamının çoğu tedavi gören Olivia'yı özel olarak davet etti.

Kraliçe, Olivia ile buluşmak için beyaz odaya girdiği sırada annesi Kraliçe'nin masalarına geldiğini söylediği anOlivia, 'merhaba majesteleri' diye bağırarak havalara uçtu.

Kraliçe'nin çayı seviyorsun sorusun sorusuna evet çok seviyorum deyince, Kraliçe Olivia'nın çayını kendisi doldurdu.

Kraliçe, Olivia, kız kardeşi ve anne ve babası için masayı özel olarak istedikleri kek ve biskivütler ile donattı.

Olivia, yıllar süren tedavisi sırasında kendisini hiç yalnız bırakmayan ayıcığı Corrie' de davete getirdi.

Daha sonra Kraliçe'nin yardımcısı olan Yarbay Oliver Plunket, Olivia tarafından sarayın bir kısmını gezdirdi.

Kraliçe, Olivia'nın kendisi içi yaptığı mor renkteki yüzüğü takarak Olivia'ya teşekkür etti.

Olivia, Kraliçe'ye ona mor renkte bir yüzük yaptığını söyledi, Camilla onu 'güzel' olarak adlandırdıktan sonra onu taktı.

Olivia'nın anne ve babası Kraliçenin davetinden büyük memnuniyet duyduklarını, kızlarının hastalığından dolayı zor zaman geçirdiklerini ve bu davetin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Beyin tümörüyle mücadele eden görme engelli küçük kızın Kraliçe Camilla ile buluşması sırasında yaşananlar herkesi duygulandırdı
Beyin tümörüyle mücadele eden görme engelli küçük kızın Kraliçe Camilla ile buluşması sırasında yaşananlar herkesi duygulandırdı
Beyin tümörüyle mücadele eden görme engelli küçük kızın Kraliçe Camilla ile buluşması sırasında yaşananlar herkesi duygulandırdı
Beyin tümörüyle mücadele eden görme engelli küçük kızın Kraliçe Camilla ile buluşması sırasında yaşananlar herkesi duygulandırdı
Beyin tümörüyle mücadele eden görme engelli küçük kızın Kraliçe Camilla ile buluşması sırasında yaşananlar herkesi duygulandırdı
Beyin tümörüyle mücadele eden görme engelli küçük kızın Kraliçe Camilla ile buluşması sırasında yaşananlar herkesi duygulandırdı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
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Birleşik Krallık, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyin Tümörü ile Mücadele Eden 7 Yaşındaki Olivia Taylor, Kraliçe Camilla ile Buluştu - Son Dakika


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