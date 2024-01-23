Beykoz\'da 2 Katlı Evde Çatı Yangını

Beykoz'da 2 katlı evin çatısı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz'da Yeni Mahalle Şenlik Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin çatısında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evin tüm çatısını sardı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ev sahibinin yangının çıktığı esnada evden çıkarak kendisini kurtardığı öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın hakkında konuşan Yasin Güney, "Ben geldiğimde yanıyordu. Elektrikten çıktı diyorlar ama ne kadar doğru bilmiyorum. Ev sahibi hemen dışarıya çıkmış. Bayağı alevli yanıyordu ama itfaiyeler geldi söndürüyorlardı" dedi.

Çatının yandığı anlar kamerada

Öte yandan, evin çatısının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde evin çatısı alevler içinde yanıyor. İtfaiye eri de merdivenlere tırmanıp çatıya çıkıyor ve yangına müdahale ediyor. - İSTANBUL