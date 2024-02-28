Beykoz'da 6 Katlı Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Beykoz'da 6 Katlı Fabrikada Yangın Çıktı

Beykoz'da bulunan 6 katlı bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken fabrika kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

28.02.2024 23:40  Güncelleme: 23:43
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Beykoz'da fabrika yangını

İSTANBUL - Beykoz'da 6 katlı fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beykoz Örnekköy Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre 6 katlı fabrikanın üst katında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yükselen yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlem alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etmeye başladı. Yangın çıktığı esnada içeride bulunan işçiler kendi imkanlarıyla fabrikayı boşalttı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrolü altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrika kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da 6 Katlı Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da 6 Katlı Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
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