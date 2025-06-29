Beykoz\'da Boğulma Tehlikesi

Beykoz'da denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. İki kişi ekipler tarafından hafif yaralı olarak kurtarıldı, bir kişi ise ağır yaralandı. Farklı noktada kaybolan diğer şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Beykoz Riva'da farklı bölgelerde denize giren 4 kişi rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar ile kıyıdan uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi. Çalışmalar sonucunda boğulma tehlikesi yaşayan 2 şahıs ekipler tarafından kurtarıldı. Bir kişi ise ağır yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Helikopter destekli arama

Farklı noktada denize giren bir kişi ise rüzgar ve yüksek dalgalar sonucu kayboldu. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik komutanlığına bağlı helikopter ve güvenlik botu ile kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL