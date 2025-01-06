Beykoz'da Rüşvet İddialarına Soruşturma Başlatıldı

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G. hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili devam eden incelemeye ilişkin sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G.'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. Başsavcılık, paylaşımda yer alan iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı. - İSTANBUL