Beylikdüzü\'nde Kimya Fabrikasında Yangın

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Beylikdüzü Beysan Sanayi sitesinde SCX Zeta isimli temizlik malzemeleri üreten kimya fabrikasının deposunda sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Beylikdüzü Haramidere Beysan Sanayi sitesinde bulunan SCX Zeta isimli temizlik malzemeleri üreten kimya fabrikasının deposunda meydana geldi. Kısa sürede tüm depoyu saran ve henüz nedeni belirlenemeyen yangın birçok ilçeden gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Deposunda yangın çıkan fabrikanın kozmetik, temizlik ve hijyen ürünleri imal ettiği ve ürünlerin bulunduğu depo kısmında yangın çıktığı öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri fabrikada duman tahliyesi yaptı. - İSTANBUL