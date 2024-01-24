Beyoğlu'nda binada çıkan yangın korkuttu

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 5 katlı binanın birinci katında sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 yaşlı kadın mahsur kaldığı evden yaralı olarak kurtarıldı.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, birinci katta tek başına yaşayan yaşlı kadının sigara izmaritini yere düşürmesiyle yangın çıktı. Koltuktan başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sardı. Yangının dumanını fark eden bina sakinleri itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, kısa süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Birinci katta mahsur kalan yaşlı kadın ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan dumanda etkilenen apartman sakinleri de itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılırken, sağlık ekipleri müdahale de bulundu. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

"Herhalde sigara düşürmüş"

Çıkan yangını anlatan Kemal Erdoğan, "Sakine ablamız var 85-90 yaşında. Herhalde sigara düşürmüş. Salonda koltuklardan başlamış. Ben de alt katta oturuyorum. Yoğun dumanı görünce yukardan arkadaşlar geldi. Eve giremedik ama daire kapısını açtık. Ondan sonra itfaiye çok hızlı bir şekilde geldi. Her taraf duman oldu. İtfaiye ekipleri yaşlı kadını dışarı çıkardı. Biraz sağı solu yanmış ama nefes alıyordu" dedi.