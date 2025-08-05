Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kamu kurumlarının bilişim sistemlerine girerek sahte elektronik imzalarla işlem yaptıkları tespit edilen 220 kişi hakkında adli işlem yapılmış, 199 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Bunlardan 37'si hakkında tutuklama kararı verilmiş, 150 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilişim Suçlarına 220 Kişi Hakkında İşlem - Son Dakika
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