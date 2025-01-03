Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bisikletine otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan adam, 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, geçten cuma günü Arifiye Karaaptiler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyreden Adem Kocataş'a (64) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kocataş, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kocataş, 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kocataş, Arifiye ilçesi Karaaptiler Mahallesi Merkez Camii'nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bisikletli Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?