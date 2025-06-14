Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti

Menteşe Gülağzı mevkiinde karayolu üzerinde otomobilin çarptığı bisikletli vatandaş yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde 15 AIA 800 plakalı otomobil seyir halinde iken Menteşe- Ula karayolu Gülağzı mevkiinde bisikleti ile seyreden 20 yaşındaki Cavit Efe Çetin'i çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye trafik, jandarma ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada, çarpmanın etkisi ile yola savrulan bisiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - MUĞLA