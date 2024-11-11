Bizans Sikkeleri Operasyonda Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bizans Sikkeleri Operasyonda Ele Geçirildi

Bizans Sikkeleri Operasyonda Ele Geçirildi

Erzurum'da yapılan operasyonda 104 adet Bizans sikkesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

11.11.2024 12:38
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Bizans dönemine ait 104 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aşkale ilçesinde yapılan operasyonda H.İ.D. (27), İ.A.(22) ve A.A.(25) isimli şahısların üstlerinde, eşyalarında ve araçlarında yapılan aramada 104 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bizans Sikkeleri Operasyonda Ele Geçirildi - Son Dakika

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