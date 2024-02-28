Boluspor'un altyapı tesislerinde yangın çıktı - Son Dakika
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Boluspor'un altyapı tesislerinde yangın çıktı

Boluspor'un altyapı tesislerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Olay, Karaçayır Mahallesi'nde Murat Canbaş Caddesinde bulunan Boluspor Yılmaz Becikoğlu Altyapı Tesisleri'nde meydana geldi. Yangın, tesislerin üst katında altyapı oyuncularının kaldığı odada elektrik tesisatından kaynaklandı. Oyuncular güvenli bir şekilde tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda odada maddi hasar meydana geldi.

28.02.2024 19:19  Güncelleme: 19:20
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Boluspor'un altyapı tesislerinde yangın çıktı

BOLU - Boluspor'un altyapı tesislerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Olay, Karaçayır Mahallesi'nde Murat Canbaş Caddesinde bulunan Boluspor Yılmaz Becikoğlu Altyapı Tesisleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı tesislerin üst katında altyapı oyuncularının kaldığı odada elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Tesislerde kalan oyuncular dışarıya tahliye edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangın sebebiyle odada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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