Boşanma Aşamasındaki Eşine Saldırı

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Boşanma aşamasındaki eşini adliye çıkışı çocuğunun yanında bıçakladı

Kahramanmaraş'ta bir koca boşanma aşamasındaki eşini adliye çıkışında çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak ağır yaraladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir koca boşanma aşamasındaki eşini adliye çıkışında çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kahramanmaraş Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasında olan Dilber K. ve Vedat K., sabah adliyede duruşmaya katıldı. Dilber K., ertelenen duruşma çıkışı adliyeden ayrılıp yolun karşısına geçmek isterken kocası Vedat K. yanına geldi. Çıkan tartışmada Vedat K., çocuğunun önünde Dilber K.'ye bıçakla saldırdı. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Dilber K. kanlar içinde yere yığılırken, Vedat K. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dilber K., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Dilber K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Vedat K. ise polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.