Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı - Son Dakika
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Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı

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Kahramanmaraş'ta bir kadın yüzüne yaptırdığı botoks işleminin ardından hastanelik oldu. Tedavi altına alınan kadın, içler acısı durumunu sosyal medyadan paylaşarak "Bilmediğiniz hiçbir yere gitmeyin, doktor harici kimseye yaptırmayın arkadaşlar" uyarısında bulundu.

22.04.2025 20:29
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Kahramanmaraş'ta bir kadın yaptırdığı botoks sonrası yüzü şişerek hastanelik oldu.

Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı

YÜZÜ BİR ANDA ŞİŞMEYE BAŞLADI

Kuaför olduğu öğrenilen Sibel Çınar, bir estetik merkezinde yüzüne botoks ve dolgu yaptırdı. Enjekte edilen sıvıdan sonra bir anda yüzü şişmeye başlayan kadın tanınmaz hale geldi.

Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı

"BİLMEDİĞİNİZ HİÇBİR YERE GİTMEYİN..."

Hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan kadın içler acısı durumunu paylaşarak "Bilmediğiniz hiçbir yere gitmeyin, doktor harici kimseye yaptırmayın arkadaşlar" diyerek uyarıda bulundu.

Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı

"DAYAK YEMEDİM, BOTOKS MAĞDURUYUM"

Botoks mağduru Sibel Çınar çektiği video ile yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, çok merak etmişsiniz evet iyi değilim çok kötüyüm. Sebebi ise dayak falan yemedim öyle saçma sapan şeyler yazmışsınız. Maalesef botoks işleminden dolayı bu hale geldim gördüğünüz gibi. Dün geceden beri hastanedeyim sadece merak ettiğiniz için iyi olduğumu bilin istedim ama bu şişlikler inmezse çok da iyi olmayacağım. Yüzüm komple şiş, buralarda ödemler oluştu böyle nohuttan büyük bezeler oluştu, gözlerim de böyle kapandı, alnım zaten haşat. Kısaca şöyle arkadaşlar, botokstan oldu yani. Siz de bilmediğiniz hiçbir yere gitmeyin, doktor harici kimseye yaptırmayın arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Rob26 Arez:
    güzelliğinin kıymetini bilmeyenlere müstahak. daha ne kadar güzel olacan. zaten güzeldin. umarım sen ve senin gibiler ders çıkarır 18 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    çok güzel olmuş 6 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    insan zihni iste.. bir seye takilip kalinca gozu bir sey gormuyor.. ne garip bi kelime guzellik icin sunu bunu yaptirmak . 3 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Gerçekten çok merak ettik ve çok endişelendik bunu yapan neden daha'da iyisini yapmamış diye kızdım gerçekten. 3 0 Yanıtla
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