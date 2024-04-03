Buldan\'da kahvehanede kumar operasyonu

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Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Yenicekent Mahallesi'ndeki bir kahvehanede 2 adet oyun makinesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesinde faaliyet gösteren bir kahvehanede, kumar makineleri ile kumar oynatıldığı duyumu alınması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda çay ocağının yanında iki adet oyun makinesi bulunduğu tespit edildi. Kumar makinelerine el konulurken, gerekli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ