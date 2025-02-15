Büyükçekmece'de Hırsıza İlginç Uyarı

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Büyükçekmece'de manavdan, iş yerine dadanan hırsıza ilginç uyarı yazısı

"Kameraya çekiliyorsun sen yandın gardaş"

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de bir manava dadadan hırsız, birkaç gün üst üste gelerek iş yeri önündeki portakal ve mandalinaları çaldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi çözümü kağıda, "Kameraya çekiliyorsun sen yandın gardaş" yazılı yazıyı kapıya koymakta buldu.

Olay, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, manava dadadan hırsızlık şüphelisi gece birkaç gün üst üste gelerek örtü altında bulunan meyveleri çalmaya başladı. İlk günlerde tek tek götüren şüpheli ertesi gün ise geldiğinde manavda kasa ile portakal ve mandalinayı götürdü. Durumdan rahatsızlık duyan manav, polise henüz şikayetçi olmadığını ifade etti. Manav son çare olarak ise kağıda "Kameraya çekiliyorsun sen yandın gardaş" yazısı yazıp iş yeri önüne koydu. Yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin iş yeri önüne gelerek örtülerin altından meyveleri götürmesi yer aldı.

Yaşananları anlatan işyeri sahibi Ayhan Kirman, "2 gün üst üste yaşandı. Şu anda 2 bölüm çektik finali ne zaman yaparız bilmiyoruz. ya finali biz yaparız ya da arkadaşlar bize final yapacak. 3-5 tane alıyorlar bir şey demiyorduk ama artık kasayla çalıyorlar. Enayi yerine konulmuş gibi hissettik kendimizi. Arkadaşlar çiğköfteciden ıslak hamburger çaldılar. Benden 1 kasa mandalina ondan sonra bugün akşam gelmediler yarın gelip gelmezler mi bilmiyoruz. Uyarı yazısı yazdık belki de ondan gelmemişlerdir. Daha şikayetçi olmadık. Şikayetçi olmayı düşünüyorum ama buranın insanları yapanlarda. Ondan üzmekte istemiyorum. Bana gelse istese veririm. Ama kasa ile alıp gitme olmuyor" dedi.