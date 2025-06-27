Büyükçekmece'de Park Halindeki Araç Alev Aldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Park Halindeki Araç Alev Aldı

Büyükçekmece\'de Park Halindeki Araç Alev Aldı
27.06.2025 14:10
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Büyükçekmece'de park halindeki otomobil, kendiliğinden alev aldı. Vatandaşlar yangına müdahale etti.

Büyükçekmece E-5 kara yolu yan yolda park halindeki otomobil kendiliğinden alev aldı. Çevredeki vatandaşların yangına bahçe hortumu ve yangın tüpüyle müdahale ettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Kamiloba Mahallesi E-5 yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yolda park halindeki otomobil, motor kısmından kendiliğinden alev aldı. Kısa sürede araca yayılan yangına çevredeki vatandaşlar bahçe hortumu ve yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların yanan araca bahçe hortumu ve yangın tüpüyle müdahale ettikleri anlar yer aldı. Yaşanan yangın nedeniyle yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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