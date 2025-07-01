Karabük'te otobüs durağındaki camları kıran ve iki ayrı mala zarar verme suçlarından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bayır Mahallesi Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde dün gece, otobüs durağındaki camları kıran ve Ergenekon Mahallesi'nde iki ayrı mala zarar verme olayına karışan H.M.A. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, şahsın durak camlarını kırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Cam Kıran Genç Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?