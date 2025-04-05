Çamura Saplanan Kamyon 10 Metreden Düştü - Son Dakika
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Çamura Saplanan Kamyon 10 Metreden Düştü

Tokat'ta çamura saplanan kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle 10 metre düşerek ters döndü.

05.04.2025 22:08
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Çamura saplanan Mercedes kamyonu kurtarmak isteyen sürücü, kamyonu ile 10 metreden düşerek ters döndü

TOKAT - Tokat'ta inşaat alanında çamura saplanan kamyon kontrolden çıkarak 10 metreden düşerek ters döndü.

Kaza sabah saatlerinde Tokat Valiliği yeni hizmet binası inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen sürücü kum yüklü 06 EAA 051 plakalı Mercedes marka kamyonu ile şantiye girişinde çamura saplandı. Birden çamurdan kurtulan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre aşağı düşerek ters döndü. Kasa sırasında bölgede kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazada yaralanma yaşanmazken olayla

ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çamura Saplanan Kamyon 10 Metreden Düştü - Son Dakika

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