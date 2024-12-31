Ilgaz\'da Ahır Yangını: 5 Hayvan Telef Oldu

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ilgaz ilçesine bağlı Aktaş köyünde bulunan bir ahırda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm ahırı sardı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken ahırda bulunan 5 hayvan telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI