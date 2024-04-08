Çankırı\'nın Ilgaz ilçesinde bir ev alevlere teslim oldu

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde alevlere teslim olan bir ev kullanılmaz hale geldi.
Olay, Ilgaz ilçesi Sekü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI
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