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Çankırı'da kaza: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çankırı'da kaza: 5 kişi yaralandı

Çankırı'nın Korgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç kamyonete çarptı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı\'da kaza: 5 kişi yaralandı
26.01.2024 - 16:38,
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Çankırı'nın Korgun ilçesinde hafif ticari aracın kamyonete çarpması neticesinde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Korgun ilçesi Çankırı- Kastamonu karayolu Dikenli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 HBL 283 plakalı Opel marka hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan 18 AAT 614 plakalı Ford marka kamyonete arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulun A.S. (53), A.D. (60), M.Ç. (55), H.D. (47) ve H.H.D. (50) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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