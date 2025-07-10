Çankırı\'da Orman Yangını Çıktı

Çankırı'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. - ÇANKIRI