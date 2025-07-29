Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda ekip, havadan ve karadan müdahale ediyor. Köylüler de tankerlerle söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına, 7 helikopterle havadan ve çok sayıda ekiple karadan müdahale ediliyor. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele sürerken, köylüler de traktörlere bağlı tankerlerle söndürme çalışmalarına destek veriyor. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankırı'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?