Çankırı\'da Otobüs Devrildi, 23 İşçi Yaralandı

Çankırı'da, otobüsün devrilmesi neticesinde 23 fabrika işçisinin devrildiği kaza anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kaza, 4 Nisan'da Çankırı- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası'nda çalışan işçileri taşıyan M.G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı MAN marka otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan 23 yaralı, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
Kaza anının otobüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün devrilme anında araçtaki işçilerin savrulduğu görülüyor. Savrulan işçiler üst üste düşüyor. Daha sonra kazanın şokunu atlatan işçiler araçtan çıkmaya çalışıyor - ÇANKIRI
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