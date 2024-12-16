Çankırı\'da Tarihi Konağın Yangını

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Çankırı'da tarihi çıkan yangında tarihi konak küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangından geriye moloz yığını kaldı.

Olay, gece saatlerinde Alibey Mahallesi Uzunyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Ali Demir'in Konağı' olarak adlandırılan tarihi konakta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm konağı sardı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası küle dönen konaktan geriye sadece moloz yığınları kaldı.

Tarihi dokusuyla dikkat çeken konak, Ekim ayında 'Konak Sanat' ismiyle çeşitli sanat dallarının yapılması için hizmete alınmıştı. - ÇANKIRI