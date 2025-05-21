Çankırı'da Traktör Devrildi: 77 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yapraklı ilçesine bağlı Kaymaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.'nin (77) kullandığı traktör, tarlada çalışma yaptığı sırada devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından M.G'nin cenazesi morga kaldırıldı. - ÇANKIRI