Çankırı Ilgaz'da Köyde Çıkan Yangında 1 Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Çankırı Ilgaz'da Köyde Çıkan Yangında 1 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı Ilgaz\'da Köyde Çıkan Yangında 1 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Kavak köyünde, Kadir D.'ye ait bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.07.2024 18:33
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde köyde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ilgaz ilçesi Kavak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan Kadir D.'ye ait bir evde henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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