Çankırı Ilgaz\'da Köyde Çıkan Yangında 1 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde köyde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ilgaz ilçesi Kavak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan Kadir D.'ye ait bir evde henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI