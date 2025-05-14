Çankırı Kalesi\'nde Düşme Kazası

Çankırı Kalesi'nden dengesini kaybetmesi sonucu kayalıklara düşerek yaralanan vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde tarihi Çankırı Kalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. isimli vatandaş dengesini kaybederek kaleden kayalık alana düşmesi sonucu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıkların arasında mahsur kalan yaralı şahıs, ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇANKIRI