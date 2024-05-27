Çankırı merkezli operasyonla organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çankırı merkezli operasyonla organize suç örgütü çökertildi

Geniş Video İzle

Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen 'Mahzen-49' operasyonlarında, elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

27.05.2024 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen "Mahzen-49" operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi

Operasyonlarda elebaşı Durmuş Görmez'in de içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı

ANKARA - Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen "Mahzen-49" operasyonlarında; elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen "Mahzen-49" operasyonlarında; elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, korkutma ve zorla para alma amaçlı iş yeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 15 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve para ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: İHA

Çankırı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çankırı merkezli operasyonla organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:44 Ayşe Ateş, Olcay Kılavuz’un “Kafama sıkarım“ restiyle ilgili konuştu: Ne samimi ne de inandırıcı Ayşe Ateş, Olcay Kılavuz'un "Kafama sıkarım" restiyle ilgili konuştu: Ne samimi ne de inandırıcı
08:40 Mersin’deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu
08:16 Rus askeri yetkili: Estonya’daki Narva, Letonya’daki Daugavpils ve Litvanya’daki Klaipeda’yı işgal etmeliyiz Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
23:13 İsrail, Gazze’de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: En az 40 ölü İsrail, Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: En az 40 ölü
09:43 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak İşte Aslan’ın muhtemel rakipleri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri
09:21 Aslan yine tarih yazdı İşte Galatasaray’a şampiyonluğu getiren kritik maçlar Aslan yine tarih yazdı! İşte Galatasaray'a şampiyonluğu getiren kritik maçlar
08:57 Emmy ödüllü Yargı dizisi final yaptı Başrol oyuncularının vedası duygulandırdı Emmy ödüllü Yargı dizisi final yaptı! Başrol oyuncularının vedası duygulandırdı
08:36 Fenerbahçeli taraftar Ali Koç’un pankartını bıçakladı Fenerbahçeli taraftar Ali Koç'un pankartını bıçakladı
08:00 Sinan Akçıl’ın İzmir konserinde kazaya neden oldu Sinan Akçıl'ın İzmir konserinde kazaya neden oldu
07:53 Icardi, Florya’daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi
07:46 Astrolog Meral Güven, Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu
01:01 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu
00:51 İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:26 Rekabet saha dışına taştı Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı Rekabet saha dışına taştı! Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 09:57:59. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı merkezli operasyonla organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement