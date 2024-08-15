Çankırı\'nın Ilgaz ilçesinde yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesine çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ilgaz ilçesi Şeyhyunus köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan K.G.'ye ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 2 eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI