Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı\'nın Ilgaz ilçesinde yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Şeyhyunus köyünde meydana gelen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, K.G.'ye ait evde başladı ve kısa sürede diğer iki eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve inceleme başlatıldı.

15.08.2024 16:44
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesine çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ilgaz ilçesi Şeyhyunus köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan K.G.'ye ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 2 eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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