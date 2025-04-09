Çatalca'da Kaza: Araç Ağaca Saplandı

Çatalca'da araç ağaca saplandı

İSTANBUL - Çatalca'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaca sağlandı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde İhsaniye Gümüşpınar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çatalca'dan Gümüşpınar yönüne doğru seyir halinde olan 34 EP 3828 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. Yoldan çıkarak ormanlık alana giren araç ağaca saplandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.