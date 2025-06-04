Çatıda Tehlikeli Oyun - Son Dakika
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Çatıda Tehlikeli Oyun

04.06.2025 09:23
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Arnavutköy'de çocuklar çatıda koşarak oyun oynadı. Tehlikeli anlar cep telefonuna yansıdı.

Arnavutköy'de çocukların çatıda tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı. Çatı katı dairesinin camından çatıya çocuklar koşarak oyun oynadı.

Arnavutköy Hicret Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katına çıkan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocuklar çatıda koşarak oyunlar oynadı. Yüksekliğe aldırış etmeden adeta ölümle oyun oynayan çocukların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların çatı yüksekliğine aldanmadan koşuşturduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

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