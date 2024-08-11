Celine Dion, seçim mitinginde \'\'My Heart Will Go On\'\' şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump\'a sert tepki gösterdi

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Dion'un ekibi, şarkının Trump/Vance mitinginde kullanılmasını onaylamadıklarını açıkladı.

Trump, geçmişte de Dion'un şarkısını kullanmıştı. Ancak bu kez Dion'un şarkısının videosunu da gösterdi.

Olay, Dion'un sağlık sorunları nedeniyle uzun bir aradan sonra sahneye dönmesinin hemen ardından yaşandı. Dion, sert kişi sendromuyla mücadele ediyor.

Şarkıcı, Temmuz'da Paris Olimpiyatları açılış töreninde Eyfel Kulesi'nde şarkı söyledi. Başta yüksek bir ücret alacağı söylense de, Olimpiyat yetkilisi şarkıcılara ödeme yapılmadığını açıkladı.

Trump'ın mitinginde başka ünlü şarkıcıların eserleri de çalındı. Harry Nilsson, Marvin Gaye, Dolly Parton ve Elvis'in şarkıları bunlar arasında.

Dion'un ekibi, özellikle "My Heart Will Go On" şarkısının kullanılmasına tepki gösterdi. Bu durum, ünlü sanatçıların eserlerinin siyasi kampanyalarda izinsiz kullanılması sorununu yeniden gündeme getirdi.