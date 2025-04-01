Çerkeş\'te Eski Okul Yandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde alevlere teslim olan eski okul kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çerkeş ilçesine bağlı Kadıözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan kullanılmayan okulda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken okul kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI