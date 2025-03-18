Çerkezköy\'de Doğalgaz Patlaması

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'ndeki bir binada, bu sabah iddiaya göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Şiddetli patlamanın etkisiyle binanın camları paramparça olurken, çevredeki iş yerleri ve araçlar da zarar gördü. Patlama anına ilişkin vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ortalığın adeta savaş alanına döndüğü görüldü. Patlama anında büyük panik yaşanırken, çevrede bulunan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, patlamada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. - TEKİRDAĞ