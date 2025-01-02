Cetinje'de silahlı saldırı: 12 ölü

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Karadağ'ın eski başkenti Cetinje kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken saldırgan intihar etti.

Karadağ'ın eski başkenti Cetinje kentinde dün bir eğlence mekanında çıkan kavgada 45 yaşındaki saldırgan Martinovic evine giderek tabancasını almış ve tekrar geldiği eğlence mekanına saldırmıştı. Savcı Andrijana Nastic, yaptığı açıklamada, Cetinje'deki katliamda 12 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin de yaralandığını açıklayarak saldırganın 5 ayrı mahalde cinayet işlediğini söyledi. Nastic, "Cinayetlerin faili intihar etti ve intihar yeri de incelemelerin gerçekleştirildiği altıncı yer oldu. Bu olayın hangi şartlar altında gerçekleştiğini aydınlatmak için savcılık ve polis tarafından yapılan soruşturmalar devam ediyor" dedi. Nastic, Martinovic'in ilk iki cinayet yerinde 4'er kişiyi, üçüncü olay yerinde 10 ve 13 yaşlarında iki çocuğu ve diğer olay yerlerinde de birer kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Kendi aile üyelerini de öldürdü

Polis, öldürülenler arasında saldırganın aile üyelerinin de yer aldığını doğrularken Karadağ basını Martinovic'in kendi ebeveynlerini de öldürdüğünü yazdı.

Saldırgan intihar etti

Karadağ Emniyet Müdürü Lazar Scepanovic, olayda 45 yaşındaki Aco Martinovic isimli saldırganın polis tarafından etrafının sarılmasının ardından kendi kafasına sıktığını duyurarak, "Kendisini kliniğe yetiştirmeye yönelik bir teşebbüs oldu fakat bu süreçte hayatını kaybetti" dedi. Scepanovic, saldırganın bütün gün alkol aldığını ve eğlence mekanındaki başka bir müşteriyle yaşadığı tartışmanın ardından evinden silah getirerek burada 4 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Yaralıların tedavileri sürüyor

Olayda ağır yaralanan 4 kişinin tedavileri için başkent Podgoritsa'ya nakledildiği açıklandı. Sağlık Bakanı Vojislav Simun, yaralılardan 3'ünün hayati tehlikelerinin devam ettiğini ifade ederek, diğer yaralının ameliyatının ise gece geç saatlere kadar sürdüğünü ve doktorların durumunu stabilize etmek için çalıştıklarını açıkladı.

Cetinje'de yaşanan trajedinin ardından Karadağ hükümeti, dün gerçekleştirilen olağanüstü bir toplantı ile 2, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde ulusal yas ilan etmişti. - PODGORICA