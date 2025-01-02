Cetinje'de silahlı saldırı: 12 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cetinje'de silahlı saldırı: 12 ölü

Cetinje'de bir eğlence mekanında yaşanan saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, saldırgan intihar etti.

02.01.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadağ'ın eski başkenti Cetinje kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken saldırgan intihar etti.

Karadağ'ın eski başkenti Cetinje kentinde dün bir eğlence mekanında çıkan kavgada 45 yaşındaki saldırgan Martinovic evine giderek tabancasını almış ve tekrar geldiği eğlence mekanına saldırmıştı. Savcı Andrijana Nastic, yaptığı açıklamada, Cetinje'deki katliamda 12 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin de yaralandığını açıklayarak saldırganın 5 ayrı mahalde cinayet işlediğini söyledi. Nastic, "Cinayetlerin faili intihar etti ve intihar yeri de incelemelerin gerçekleştirildiği altıncı yer oldu. Bu olayın hangi şartlar altında gerçekleştiğini aydınlatmak için savcılık ve polis tarafından yapılan soruşturmalar devam ediyor" dedi. Nastic, Martinovic'in ilk iki cinayet yerinde 4'er kişiyi, üçüncü olay yerinde 10 ve 13 yaşlarında iki çocuğu ve diğer olay yerlerinde de birer kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Kendi aile üyelerini de öldürdü

Polis, öldürülenler arasında saldırganın aile üyelerinin de yer aldığını doğrularken Karadağ basını Martinovic'in kendi ebeveynlerini de öldürdüğünü yazdı.

Saldırgan intihar etti

Karadağ Emniyet Müdürü Lazar Scepanovic, olayda 45 yaşındaki Aco Martinovic isimli saldırganın polis tarafından etrafının sarılmasının ardından kendi kafasına sıktığını duyurarak, "Kendisini kliniğe yetiştirmeye yönelik bir teşebbüs oldu fakat bu süreçte hayatını kaybetti" dedi. Scepanovic, saldırganın bütün gün alkol aldığını ve eğlence mekanındaki başka bir müşteriyle yaşadığı tartışmanın ardından evinden silah getirerek burada 4 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Yaralıların tedavileri sürüyor

Olayda ağır yaralanan 4 kişinin tedavileri için başkent Podgoritsa'ya nakledildiği açıklandı. Sağlık Bakanı Vojislav Simun, yaralılardan 3'ünün hayati tehlikelerinin devam ettiğini ifade ederek, diğer yaralının ameliyatının ise gece geç saatlere kadar sürdüğünü ve doktorların durumunu stabilize etmek için çalıştıklarını açıkladı.

Cetinje'de yaşanan trajedinin ardından Karadağ hükümeti, dün gerçekleştirilen olağanüstü bir toplantı ile 2, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde ulusal yas ilan etmişti. - PODGORICA

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Karadağ, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cetinje'de silahlı saldırı: 12 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
10:50 DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
10:42 Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
09:26 ABD, DEAŞ’ı yeniden sahaya mı sürdü Kanlı saldırılar sonrası olay iddia ABD, DEAŞ'ı yeniden sahaya mı sürdü? Kanlı saldırılar sonrası olay iddia
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
19:52 ABD’den Türkiye’yi hedef alan İran’a uyarı: Karşınıza alamazsınız ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız
19:25 Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yaratan Hadise’den eleştirilere yanıt geldi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yaratan Hadise'den eleştirilere yanıt geldi
19:23 İstanbul’da kiliseye yılbaşı gecesi silahlı saldırı İstanbul'da kiliseye yılbaşı gecesi silahlı saldırı
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:13 İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:01:01. #1.11#
SON DAKİKA: Cetinje'de silahlı saldırı: 12 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.