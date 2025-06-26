Cide\'de Çöken Evde Hayvanlar Kurtarıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çöken ahşap evin yanında bulunan ahırdaki hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Cide ilçesine bağlı Çilekçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde bulunan eski bir ahşap evin bir kısmı aniden çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çöken bölümün hemen bitişiğindeki ahırda bulunan hayvanlar ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde hayvanların zarar görmediği belirtildi. - KASTAMONU